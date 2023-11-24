Выявлены факторы предрасположенности к раку молочной железы у женщин

Исследователи из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии обнаружили, что существует 38 уникальных патогенных вариантов в 13 различных генах, которые могут быть предрасположены к развитию рака молочной железы.
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