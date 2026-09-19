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5koleso.ru

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Представлен обновленный Chevrolet Silverado: пикап 2027 года стал умнее и злее

Обновленный Chevrolet Silverado 1500 2027 года подорожал на 1700 долларов: теперь базовая версия оценивается в 41 395 долларов.

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