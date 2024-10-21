Магнитные бури 22 октября: что нужно знать и как защитить своё здоровье Ольга ВайленкоНаучные исследования всё чаще подтверждают, что солнечная активность и изменения в магнитном поле Земли могут существенно влиять на наше самочувствие.
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