Перебои с вылетами случились в международном аэропорту Астаны после пожара

В международном аэропорту Астаны произошел пожар, ставший причиной задержки 18 рейсов. По данным радио Sputnik Казахстан, к тушению пришлось привлечь 20 единиц основной техники, три единицы спецтехники и 58 пожарных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии