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Перебои с вылетами случились в международном аэропорту Астаны после пожара

Перебои с вылетами случились в международном аэропорту Астаны после пожара

В международном аэропорту Астаны произошел пожар, ставший причиной задержки 18 рейсов. По данным радио Sputnik Казахстан, к тушению пришлось привлечь 20 единиц основной техники, три единицы спецтехники и 58 пожарных.

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