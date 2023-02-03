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«Миннесота» и Карл-Энтони Таунс отреагировали на непопадание Энтони Эдвардса на Матч звезд

«Миннесота» и центровой команды Карл-Энтони Таунс отреагировали на непопадание защитника «волков» Энтони Эдвардса на Матч всех звезд НБА.

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