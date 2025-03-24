Масленичные гуляния.

В детском саду стало доброй традицией празднование Масленицы. 27 февраля педагоги учреждения дошкольного образования организовали и провели яркое мероприятие с участием сказочных героев: Бабы Яги, Лешего, Скомороха, Матрёшки.
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