Изменения в экранизации God of War: компания ищет нового актера на роль Кратоса

Видимо, фанатам придется подождать еще немного. Райан Херст в роли Кратоса на съемках God of War, фото: FlixPix / Legion MediaИзначально завершение съемок сериала было запланировано на 7 апреля 2027 года.
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