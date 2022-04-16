«Фальшивые магазины»: В Сбербанке рассказали о новых мошеннических схемах

В интернете нечистые на руку дельцы активно создают фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево приобрести дефицитный товар, который снова стал появляться в России после введения против страны западных санкций из-за ситуации вокруг Украины.
В интернете нечистые на руку дельцы активно создают фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево приобрести дефицитный товар, который снова стал появляться в России после введения против страны западных санкций из-за ситуации вокруг Украины.
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