На Украине предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию сотрудников

Предприятия военно-промышленного комплекса Украины заявили о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, выполняют функции военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до полного кадрового состава.
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