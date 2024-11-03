В Великобритании отреагировали на новый календарь ФСБ с Путиным и Си Цзиньпином

ЛОНДОН, 3 ноября, ФедералПресс. Фонд поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций «С» и художница Татьяна Казанцева выпустили календарь, на обложке которых изображены Владимир Путин и Си Цзиньпин.
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