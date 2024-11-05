Фанаты «Баварии» отозвали 36 тыс. заявок на билеты на матч с «Шахтёром» в Лиге чемпионов

36 тыс. болельщиков «Баварии» отменили заявки на билеты на матч Лиги чемпионов с «Шахтёром». Как сообщает Bild, фанатская группировка Südkurve München призвала бойкотировать игру из-за ценовой политики на билеты.
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