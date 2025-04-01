Женщина с самым длинным языком в мире назвала свое любимое развлечение

34-летняя американка Шанель Таппер, которая с 2010 года удерживает рекорд владелицы самого длинного женского языка в мире (9,75 см), призналась, что ей нравится, когда люди испытывают шок и кричат от ужаса, когда видят ее язык.
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