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Короткие шорты, высокий хвост и повязка на руке: новые кадры 77-летней Пугачёвой на Кипре

Короткие шорты, высокий хвост и повязка на руке: новые кадры 77-летней Пугачёвой на Кипре

Девушка отдыхала на террасе кафе-ресторана в Старом порту Лимасола, когда заметила Аллу Пугачёву и Максима Галкина.

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