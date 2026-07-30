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The Eurasia Daily news agency

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They will take and Odessa: Mearsheimer has the only interesting question for today

They will take and Odessa: Mearsheimer has the only interesting question for today

The only interesting question for today is how much territory Russia will liberate. This was stated on the YouTube channel of Professor Glenn Diesen of the University of Southeastern Norway, Professor John Mearsheimer of the University of Chicago.

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