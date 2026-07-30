The only interesting question for today is how much territory Russia will liberate. This was stated on the YouTube channel of Professor Glenn Diesen of the University of Southeastern Norway, Professor John Mearsheimer of the University of Chicago.
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