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Бойцов ВСУ учили в Британии ползать по окопам на коленях

Бойцов ВСУ учили в Британии ползать по окопам на коленях

Украинских военных учили в Великобритании ползать по окопам на коленях и штурмовать здания. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видео, предоставленное ему сбежавшим в Россию бойцом ВСУ Валерием Федоровичем С.

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