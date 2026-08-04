Сайты банков перестали открываться в иностранных браузерах

Сайты ВТБ, «Сбера», Альфа-банка, Россельхозбанка, «Уралсиба», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» перестали корректно открываться в зарубежных браузерах вечером 3 августа, выяснили корреспонденты РБК.
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