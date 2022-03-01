У Черчесова 4 победы, 2 ничьих и 2 поражения в «Ференцвароше». Клуб вышел в полуфинал Кубка Венгрии

Станислав Черчесов добился 4-й победы в качестве главного тренера «Ференцвароша». Его команда одолела «Гонвед» (1:0) в 1/4 финала Кубка Венгрии и вышла в следующий раунд.
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