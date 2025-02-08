На СВО - через геномную регистрацию: Путин раздал поручения чиновникам и силовикам

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для чиновников и силовиков. Среди них есть те, что касаются введения оценки за поведение школьников, государственная геномная регистрация для всех, кто отправляется на СВО, дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов из Украины.