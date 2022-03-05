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Вот так шляпа: смелую провокацию устроили в театре уссурийские женщины

Вот так шляпа: смелую провокацию устроили в театре уссурийские женщины

Уссурийск присоединился к Всероссийской Шляпной провокации, которую организовала питерский дизайнер и шляпный кутюрье Анна Михайлова.

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