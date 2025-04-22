Инфляция для бедных растет быстрее

Разрыв между ценами на продуктовую корзину для малообеспеченных групп населения и общим индексом потребительских цен продолжил расти в марте 2025 года, говорится в свежем обзоре макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).