Инфляция для бедных растет быстрее

Разрыв между ценами на продуктовую корзину для малообеспеченных групп населения и общим индексом потребительских цен продолжил расти в марте 2025 года, говорится в свежем обзоре макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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