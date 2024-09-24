Инфекционист Поздняков: грипп начинается резко в один момент

Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции в том, что грипп начинается всегда резко в один момент, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
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