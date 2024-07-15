Середина лета — период созревания смородины, одной из самых известных и вкусных июльских ягод. В огородах нашей страны можно увидеть несколько разновидностей растения с разными по цвету ягодами: черными, белыми, красными.
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