Сотрудники полиции МВД по Республике Крым совместно с ветеранами органов внутренних дел провели урок мужества с учащимися кадетского класса

Сотрудники Управления по работе с личным составом совместно с Региональной общественной организацией ветеранов органов внутренних дел МВД России по Республике Крым, провели традиционный урок мужества для воспитанников подшефных кадетских «полицейских» классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.