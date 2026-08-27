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Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине

Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его высказывания о неспособности ООН урегулировать украинский кризис .

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