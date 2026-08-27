Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его высказывания о неспособности ООН урегулировать украинский кризис .