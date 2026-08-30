Швейцария: один человек погиб и пять человек получили ранения на фестивале Aarauer Rave в Аарау, кантон Аргау, около 02:30 (00:30 по Гринвичу) после того, как по группе людей было произведено несколько выстрелов; территория была оцеплена.
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