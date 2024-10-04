В Петербурге ввели программу поддержки предприятий общественного питания

Город будет покрывать до 90 процентов единоразового платежа Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что по новой программе поддержки предприятий общественного питания и начинающих предпринимателей, город будет покрывать до 90% единоразового платежа по франшизе для новых кафе и ресторанов.