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Петербургский дневник

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В Петербурге ввели программу поддержки предприятий общественного питания

В Петербурге ввели программу поддержки предприятий общественного питания

Город будет покрывать до 90 процентов единоразового платежа Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что по новой программе поддержки предприятий общественного питания и начинающих предпринимателей, город будет покрывать до 90% единоразового платежа по франшизе для новых кафе и ресторанов.

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