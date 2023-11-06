В лобовом ДТП на Сахалине пострадал пятилетний ребёнок

В результате серьезного ДТП на юге Сахалина пятилетний ребенок и женщина получили травмы. Вечером 6 ноября на занесенном снегом участке трассы мужчина за рулем Toyota Corolla Fielder потерял управление и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение.