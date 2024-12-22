Центр современного искусства М’АРС представит сенсорное путешествие

Гостей ожидает атмосфера энергий природных стихий.В преддверии Нового года, 27 декабря, гости Центра современного искусства М’АРС смогут отправиться в удивительное сенсорное путешествие в атмосфере энергий природных стихий.
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