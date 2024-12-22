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Центр современного искусства М’АРС представит сенсорное путешествие

Центр современного искусства М’АРС представит сенсорное путешествие

Гостей ожидает атмосфера энергий природных стихий.В преддверии Нового года, 27 декабря, гости Центра современного искусства М’АРС смогут отправиться в удивительное сенсорное путешествие в атмосфере энергий природных стихий.

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