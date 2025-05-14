Россия увеличила экспорт удобрений в Индонезию до рекорда

В январе-феврале 2025 года Россия поставила в Индонезию рекордные 274 тысячи тонн удобрений. По данным РИА Новости и местного статистического ведомства, это в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии