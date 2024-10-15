Роскомнадзор: за 9 месяцев 2024 года зафиксировано 110 фактов утечек данных

Роскомнадзор заявил, что зафиксировал 110 фактов утечек персональных данных за 9 месяцев 2024 года. «Роскомнадзор за 9 месяцев 2024 года зафиксировал 110 фактов утечек персональных данных, за аналогичный период 2023 года — 145», — заявили RT представители Роскомнадзора.
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