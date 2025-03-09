Карл III решил раскрыть правду о гибели принцессы Дианы

ВП

Валерий Путря

Пора старичку покаяться. Диана та еще штучка, но в её смерти виновны только карлуша и старая крыса - лиза. Прикол по поводу "родства" с Гарри - насмешил. У наглоскунсов до сих пор нет экспертизы родства по ДНК ? Клоуны островные ))))))))))