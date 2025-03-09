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Карл III решил раскрыть правду о гибели принцессы Дианы

Карл III решил раскрыть правду о гибели принцессы Дианы

Король Карл III, который столкнулся с неизлечимой болезнью, принял решение рассказать правду о трагической смерти своей первой жены, принцессы Дианы.

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Комментарии
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Валерий Путря
Пора старичку покаяться. Диана та еще штучка, но в её смерти виновны только карлуша и старая крыса - лиза. Прикол по поводу &quot;родства&quot; с Гарри - насмешил. У наглоскунсов до сих пор нет экспертизы родства по ДНК ? Клоуны островные ))))))))))
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