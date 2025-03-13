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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бах о скандале с норвежскими прыгунами: «Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано явно намеренно»

«Я слышал об этом, читал об этом в СМИ и следил за развитием событий. Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано не только явно, но и явно намеренно.

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