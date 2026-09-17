Как использовали кофе, до того, как он стал напитком. Вы очень удивитесь…

Кофе — один из самых популярных напитков на планете. Многие не представляют себе начало дня, без чашечки ароматного кофе, а есть и любители пить его на протяжение всего дня.
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