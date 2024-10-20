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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Школьники посетили эксплуатационное локомотивное депо Суоярви

Школьники посетили локомотивное депо в рамках акции «Неделя без турникетов» В Суоярви девятиклассники посетили эксплуатационное локомотивное депо, где узнали о видах локомотивов и паровозах, специфике работы.

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