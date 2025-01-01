Макрон признал, что решение о досрочных выборах привело к нестабильности во Франции

Решение о проведении досрочных выборов привело Францию к большей нестабильности и разногласиям. В этом признался президент страны Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации, сообщило издание Le Figaro.
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