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Это развитие событий может привести к фашистским течениям

Это развитие событий может привести к фашистским течениям

Это развитие событий может привести к фашистским течениям.Помню, как наше перестроечное поколение возмущалось запретом на Кубе «Московского комсомольца» и то, как это объяснялось тогдашней советской антисоветской прессой.

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