Военный эксперт Дандыкин заявил о запусках морских дронов ВСУ «стаями»

Об изменениях тактики операций на Черном море рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, вооруженные силы Украины изменили тактику операций на Черном море.
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