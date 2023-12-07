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Закон и Порядок

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    5-я колонна. Ну, ладно в МГУ сидят такие же, значит, и федеральная власть- 5-я колонна!!!А куда смотрит СК?

Сенат США блокирует проект о помощи Украине и Израилю

Сенат США блокирует проект о помощи Украине и Израилю

Сенат США отказался вынести на голосование проект о помощи Украине и Израилю Сенаторы не вынесли на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Денег хочешь, Украина - Обсуждай с Европою. Гегемон у нас теперя Ходит с голой жопою. :-)
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5 час.
Галина Смирнова
Гегемон облез, как кошка, Шерстка полиняла. Украине б дать немножко - Да самим уж мало! :-)
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5 час.
Мария Беликова
Судьба всех попрошаек такова. Наркошибздика слили.
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5 час.

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