Сенат США отказался вынести на голосование проект о помощи Украине и Израилю Сенаторы не вынесли на голосование законопроект о дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Сенат США блокирует проект о помощи Украине и Израилю
Комментарии
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Галина Смирнова
Денег хочешь, Украина - Обсуждай с Европою. Гегемон у нас теперя Ходит с голой жопою. :-)
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5 час.
Галина Смирнова
Гегемон облез, как кошка, Шерстка полиняла. Украине б дать немножко - Да самим уж мало! :-)
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5 час.
Мария Беликова
Судьба всех попрошаек такова. Наркошибздика слили.
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5 час.
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