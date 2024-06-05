Воронежцам рассказали, как восстановиться быстрее после сдачи крови на донорство

Рекомендации опубликовала областная станция переливания крови. В день сдачи крови лучше не заниматься интенсивными физическими нагрузками, а в ближайшие сутки после кровоотдачи не планировать вечеринки - алкоголь на время нужно исключитьВоронежцам, планирующим стать донорами крови, рассказали, как быстрее прийти в обычное состояние после процедуры.