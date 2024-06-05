НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Воронежцам рассказали, как восстановиться быстрее после сдачи крови на донорство

Воронежцам рассказали, как восстановиться быстрее после сдачи крови на донорство

Рекомендации опубликовала областная станция переливания крови. В день сдачи крови лучше не заниматься интенсивными физическими нагрузками, а в ближайшие сутки после кровоотдачи не планировать вечеринки - алкоголь на время нужно исключитьВоронежцам, планирующим стать донорами крови, рассказали, как быстрее прийти в обычное состояние после процедуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх