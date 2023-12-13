Народный праздник Наумов день традиционно отмечали на Руси 14 декабря 2023 года Ирина ЛысенкоПрихожане Русской православной церкви в этот четверг, 14 декабря 2023 года, чтят память святого Наума, которого считали покровителем и помощником тех, кто занимается умственным трудом.