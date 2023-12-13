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Народный праздник Наумов день традиционно отмечали на Руси 14 декабря 2023 года

Народный праздник Наумов день традиционно отмечали на Руси 14 декабря 2023 года

Народный праздник Наумов день традиционно отмечали на Руси 14 декабря 2023 года Ирина ЛысенкоПрихожане Русской православной церкви в этот четверг, 14 декабря 2023 года, чтят память святого Наума, которого считали покровителем и помощником тех, кто занимается умственным трудом.

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