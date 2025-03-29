«Суперпогода» на Черном море и 25-градусный мороз на Дальнем Востоке: Синоптики предупредили о главных аномалиях погоды в России

«Суперпогода» порадует в эти выходные, 29 и 30 марта, жителей южных регионов России и туристов, которые приехали на Чёрное море:- На юге Европейской России, в Краснодарском крае и Крыму, в субботу и воскресенье +20…+25 градусов.