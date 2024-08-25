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Петербургский дневник

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Фильм «Ворон» с Биллом Скарсгардом возглавил кинопрокат по итогам уикенда

Фильм «Ворон» с Биллом Скарсгардом возглавил кинопрокат по итогам уикенда

Картина заработала 95 миллионов рублей Премьера готического фэнтези с Биллом Скарсгардом «Ворон» сумела возглавить российский кинопрокат, заработав 95 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.

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