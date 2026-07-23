Аргументы недели Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство Совет Федерации одобрил пакет поправок, который знаменует собой окончательный переход России от стихийной миграции к жёстко регулируемой и экономически обоснованной системе.
Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство
Комментарии
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Марионелла Тукмачева
Тоже так думаю.
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1 м.
МТ
Марионелла Тукмачева
Согласна, что нет веры, нет доверия. Лгут, обманывают уже далеко не завуалированно!
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1 м.
Балу -
Депутаты, вместо того, чтобы реально закрыть доступ в Россию всякому мигрантскому отребью, только и создают для мигрантов квесты "как просочиться в Россию и остаться в ней".. . На сколько дней должен мигрант выехать из России, чтобы с довольной рожей и на полном основании вернуться обратно?...
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1 м.
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