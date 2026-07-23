Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство

Согласна, что нет веры, нет доверия. Лгут, обманывают уже далеко не завуалированно!

Балу -

Депутаты, вместо того, чтобы реально закрыть доступ в Россию всякому мигрантскому отребью, только и создают для мигрантов квесты "как просочиться в Россию и остаться в ней".. . На сколько дней должен мигрант выехать из России, чтобы с довольной рожей и на полном основании вернуться обратно?...