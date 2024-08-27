Школы №40 и 6 в Чите получат системы видеонаблюдения и электронных пропусков

По программе модернизации систем образования школы №40 и 6 получат 12,3 миллиона рублей.Минфин Забайкальского края сообщил о том, что на эти средства проведут установку систем наружного освещения, устройств ограждения, системы видеонаблюдения и электронных пропусков для обеспечения мер безопасности в образовательных учреждениях.