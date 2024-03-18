В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента России

В Тамбовской области подвели итоги голосования по выборам Президента России. В результате действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин на выборах в Тамбовской области после обработки всех протоколов набрал 85,59 % голосов.
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