Британский агент пытается столкнуть США и Россию на поле боя - Виктория Нифонтова

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИПохоже, в Вашингтоне зреют планы новой войны — уже восьмой с тех пор, как в Белый дом въехал Дональд Трамп, изначально претендовавший на Нобелевскую премию мира.
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