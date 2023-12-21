Быков об отстранении России: «Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая. Все связано, все переплетается»

– Как вы считаете, когда ИИХФ одумается и наконец-то допустит наши сборные до международных соревнований? – Как только Россия добьется определенного результата в СВО и все закончится в нашу пользу, то и все спортивные вопросы тоже сразу найдут отражение в их действиях.