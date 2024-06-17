Роскадастр получил первую партию отечественных дронов. Их применят для картографии

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала Роскадастру первую партию гражданских беспилотников в рамках госзаказа по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»Как сообщает пресс-служба ГТЛК, для нужд региональных филиалов Роскадастра передано 25 беспилотных аэрофотосъемочных комплексов гражданского назначения — это 23 легких квадрокоптера «Геоскан Gemini» и два аппарата самолетного типа «Геоскан 201».