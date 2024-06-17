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Роскадастр получил первую партию отечественных дронов. Их применят для картографии

Роскадастр получил первую партию отечественных дронов. Их применят для картографии

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала Роскадастру первую партию гражданских беспилотников в рамках госзаказа по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»Как сообщает пресс-служба ГТЛК, для нужд региональных филиалов Роскадастра передано 25 беспилотных аэрофотосъемочных комплексов гражданского назначения — это 23 легких квадрокоптера «Геоскан Gemini» и два аппарата самолетного типа «Геоскан 201».

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