Певица Таисия Повалий призналась в беседе с «Пятым каналом», что не стремится быть стройной.«Я не страдаю совершенно тем, чтобы быть такой, как все, стройной, слишком стройной, наоборот, я всем говорю: «Вы — стройные, а я буду красивая!» — поделилась знаменитость.