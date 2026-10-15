Певица Таисия Повалий призналась в беседе с «Пятым каналом», что не стремится быть стройной.«Я не страдаю совершенно тем, чтобы быть такой, как все, стройной, слишком стройной, наоборот, я всем говорю: «Вы — стройные, а я буду красивая!» — поделилась знаменитость.
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