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The Hill: Байден до отставки будет больше путешествовать и выступать

The Hill: Байден до отставки будет больше путешествовать и выступать

Американский президент Джо Байден в последние 135 дней на посту увеличит количество публичных появлений, чтобы поддержать кандидата на пост главы государства от демократов, вице-президента Камалу Харрис, и рассказать о своих достижениях.

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